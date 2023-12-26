عضو بـ«النواب»: ملفات وقضايا مهمة تنتظر الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الحوار الوطني طيلة الفترة الماضية قبل انطلاق انتخابات الرئاسة، تعامل بإيجابية مع قضايا الوطن، وهناك ملفات وقضايا واستحقاقات تنتظره في مقدمتها انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية بغرفتي النواب والشيوخ.

استئناف الحوار الوطني

وأوضح الكمار، في بيان له اليوم، أن توجيهات السيسي عقب الفوز بانتخابات الرئاسة 2024، والتي أكد فيها على رغبة الدولة في استئناف الحوار الوطني لها صداها الكبير داخل مختلف القوى والتيارات السياسية، موضحا: دعوة السيسى للحوار الوطنى لعبت دورا كبيرا في تحريك الحياة الحزبية، وكسر حالة الجمود والسكون التي سادتها خلال العقد الأخير من عمر الدول المصرية.

وكشف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني شهد مناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتخلت عن الشعبوية والخطب الرنانة، وتجلت أهميته الشديدة في متابعة الدولة أو بالأخص رأس الدولة ممثلة في القيادة السياسية مخرجات الحوار ومطالبه.

مخرجات الحوار الوطني

ونوه النائب بأن التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية أكد على الأهمية الشديدة للحوار الوطني فهو ليس نقاشات بين نخب وأطراف سياسة ووطنية ولكن له شق تنفيذي من جانب السلطة.

واختتم بأن الحوار الوطني ضرورة قومية وأمن وطني من الدرجة الأولى للنقاش في كل ما يخص الدولة، ودحض المخططات التي تستهدف النيل من تماسك ووحدة جبهتها الداخلية تحت قيادة الرئيس السيسي.