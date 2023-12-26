«المصريين الأحرار»: الحوار الوطني أحدث حراكا فكريا غير مسبوق بين الشعب

أشادت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف مجريات الحوار الوطني، استكمالًا لمسار الجمهورية الجديدة التي تستوعب رؤية الجميع في شتى المجالات، ولا سيما أن كل محاور الحوار مهمة وخصوصًا الصعيدين الاقتصادي والسياسي على وجه التحديد باعتبارهما قاطرة اجتياز التحديات.

الحوار الوطني يحدث حراكا فكريا

وقالت «واصل»، في بيان لها، إنّ الحوار الوطني أحدث حراكًا فكريًا غير مسبوق بين جميع طوائف الشعب المصري ويرنو لتحقيق مساحات مشتركة للجميع، ولذا يتعين العمل على تلافي أي نوعٍ من العوائق أو الثغرات التي شهدتها الجولة الأولى.

وأشارت إلى أنّ نتائج دراسة القضايا التي عرضت على المستوى السياسي والاقتصادي والمجتمعي بمثابة نواة لخطط اقتصادية استثمارية تعكس حياة مستقرة للشعب المصري مع رؤية ومسار لتدارك كل التحديات التب يشعر بها المواطن، ولذا فإنّ الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد إنفاذ لتوجيهات الرئيس بتحقيق التوصيات.

القضايا الاقتصادية على طاولة المفاوضات

وأضافت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أنّ أولوية القضايا على طاولة الحوار الوطني هي القضايا الاقتصادية لأنّها الشاغل الأساسي للمواطن المصري، الذي اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لما قدّمه من تضحيات ومجهود للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحمّلوا أيضًا إصلاحا اقتصاديا ينتظروا حصاد كثيرة منه.

وشددت على أنّ المرحلة المقبلة تحتاج إلى بناء حياة حزبية قوية أساسها التنوع وعلى قاعدة الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وليكن الهدف الرئيسي هو إعداد كوادر مؤهلة ذي خبرة ليكونوا رجال دولة وساسة خبراء في مجالات متنوعة وغايتهم خدمة بلادهم من مواقع المسؤولية، ويكونون عضدا وسندا فاعلا في استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة.