قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني قبلة حياة لملفات مُهملة منذ عقود

قال سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنّ استكمال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، يعزّز حالة الزخم الذي يشهده المجال العام في مصر، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية 2024.

المرحلة الأولى من الحوار الوطني

وأضاف السمالوسي في بيان عنه، أنّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت العديد من المشكلات والتحديات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت قبلة حياة لكثير من الملفات التي أهملت لعقود وبشهادة المشاركين في الحوار من مختلف التوجهات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنّ مشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء والسياسيين والمواطنين والمجتمع المدني في الحوار، أثرى الحياة السياسية وإيجاد حلول متنوعة تناسب مختلف الأيدولوجيات المشاركة، بشكل يخلق مساحات مشتركة بين الجميع.

تعزيز مسار البناء

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أنّ استئناف الجلسات الفعلية للحوار الوطني في الفترة الراهنة، خطوة لتعزيز مسار البناء والتنمية الذي تسلكه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها المصريون جميعا.