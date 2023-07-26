جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر شوقي حجاب: أثرى الحياة الفنية

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الشاعر الكبير شوقي حجاب الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الفنية والثقافية.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نعي جمعية المؤلفين والملحنين

ونشرت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فسيوك»، نعيها، مدونة «تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين SACERAU الشاعر الكبير شوقي حجاب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بفضله ويسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول».

محطات في حياة شوقي حجاب

والشاعر شوقي حجاب من مواليد محافظة الدقهلية عام 1946، وقدم خلال مسيرته عدد من الأغنيات الشهيرة مع نجوم الغناء المصري، أبرزهم عمرو دياب ومحمد منير وميادة الحناوي ومنى عبد الغني وسيمون، كما برع الراحل في تقديم أغنيات الأطفال، إذ أنه ابتكر شخصية «بقلظ» مع الإعلامية نجوى إبراهيم.