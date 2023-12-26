خليل عزيمة: النمو السكاني في أوكرانيا سيتأثر لارتفاع معدلات الهجرة بعد الحرب

قال المحلل السياسي خليل عزيمة، إنّ مسألة اللاجئين مهمة جدًا في هذه الفترة، وبالنسبة للوضع الأوكراني فإنّ هناك نحو 8 ملايين نازح أوكراني من أصل 45 مليون نسمة، منهم 5 ملايين في أوروبا.

وأضاف عزيمة، خلال مداخلة عبر «سكايب» من برلين مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا النزوح بالتأكيد سيؤثر بشكل كبير جدًا على عدد السكان، خصوصًا أنّ هناك تباطؤا في النمو السكاني في أوكرانيا من قبل الحرب.

وأوضح أنّ نزوح النساء والأطفال سيسبب مشكلة كبيرة لتوازن السكان، لكن القوانين الأوروبية التي تطبق قوانين حماية اللاجئين في أوروبا سيعمل على عودة قسم كبير جدا من اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم بعد الحرب.

ولفت إلى أن الحرب قد تنتهي بنهاية عام 2024، ويبدأ وقتها الأوكرانيون اللاجئون في العودة.