أجواء مأساوية في مخيمات اللاجئين.. كارثة جديدة تهدد أهالي غزة (فيديو)

تواجه فلسطين تحديات صعبة، وتزايدت بشدة منذ بداية فصل الشتاء، والعواصف والموجة الباردة وسوء الأحوال الجوية الذي ضرب المخيمات في غزة والضفة الغربية، خاصة داخل المخيمات التي تعاني من ظروف صعبة ونقص في المرافق الأساسية.

استغاثات لإنقاذ النازحين في غزة بعد موجة باردة

توفير الإغاثة والمساعدة للمتأثرين بالأوضاع داخل عزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، يعد المطلب الأول للمنوط بهم الحديث عن الأوضاع داخل القطاع، إلى جانب سكان القطاع، وبناء على ذلك نادى المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، بضرورة توفير المساعدات لهؤلاء الأشخاص.

«يجب توفير سكن آمن وملائم، تدفئة، وموارد أساسية مثل الملابس الدافئة والأغطية والطعام والدواء».. هكذا ناشد مهنا المجتمع الدولي للتحرك من أجل إنقاذ أهالي غزة من كارثة جديد تلوح في الأفق، وتوفير حماية للسكان من التأثيرات الجوية القاسية.

مخيمات اللجوء قد تصبح غير صالحة للحياة

«مهنا» حذّر من الآثار الكارثية المحتملة للأمطار على مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء، حيث من الممكن أن تغرق هذه المخيمات بالمياه، ما يجعلها غير صالحة للمعيشة، ما يزيد من معاناة النازحين، خاصة أن الملابس الشتوية ليست الأزمة الوحيدة في الوقت الحالي.

الملابس الشتوية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه النازحين، إذ يعانون أيضاً من نقص في الغطاءات الشتوية، وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تعاني منها غزة، في ظل عدم وجود أماكن لشراء هذه الملابس، ولا بضائع جديدة تدخل القطاع، ولا توجد محلات مفتوحة أو صالحة للعمل من الأساس، بحسب رئيس لجنة الدولية للصليب الأحمر.

في ختام حديثه لشبكة «سكاي نيوز عربية»، أكد أن هناك احتمالية تشكيل سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان، كذلك سرعة الرياح العالية، والتي تفاقم من أوضاع النازحين، داعيًا المنظمات الدولية والدول إلى تقديم المساعدات العاجلة للنازحين في قطاع غزة؛ لحمايتهم من برد الشتاء والأمطار والسيول والفيضانات.