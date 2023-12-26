رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

إزاحة الستار عن تمثال شاكيرا اليوم في مسقط رأسها (صور)

كتب:

أحمد شعراني
08:40 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
والد ووالدة شاكيرا والعمدة من أمام تمثالها

والد ووالدة شاكيرا والعمدة من أمام تمثالها

أزاح اليوم عُمدة مدينة بارانكويلا "خايمي بوماريجو" الستار عن تمثال الفنانة العالمية شاكيرا البرونزي، بحضور والدي شاكيرا، ذلك التمثال الذي وضع في المدينة التي كبرت وترعرعت فيها شاكيرا بدولة كولومبيا.

وأكتمل منذ أيام التمثال البرونزي الذي صممه الرسام الألماني ديتر بات الذي يحب شاكيرًا  كثيرا وهو تمثال لها من رقائق حديدية يحمل عنوان «أشهر شابه في كولومبيا»، الذي يصل ارتفاعه إلى 6.2 متر، وتم وضعه في ممشى بارانكويلا والذي سيحتوي أيضًا على حديقة وملاعب رياضية.

">

اقرأ المزيد:

صفقة تنقذ شاكيرا من السجن لمدة 8 سنوات.. كلفتها 6.4 مليون إسترليني

شاكيرا تتوصل إلى تسوية في قضية التهرب الضريبي قبل بدء المحاكمة

تعرف على كلمات أغنية شاكيرا الجديدة.. «لم تعد النساء تبكي كالسابق»

شاكيرا تهنئ المغرب بعد الفوز على البرتغال: «هذه المرة من أجل إفريقيا»
بقلم أحمد شعراني