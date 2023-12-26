إزاحة الستار عن تمثال شاكيرا اليوم في مسقط رأسها (صور)

أزاح اليوم عُمدة مدينة بارانكويلا "خايمي بوماريجو" الستار عن تمثال الفنانة العالمية شاكيرا البرونزي، بحضور والدي شاكيرا، ذلك التمثال الذي وضع في المدينة التي كبرت وترعرعت فيها شاكيرا بدولة كولومبيا.

وأكتمل منذ أيام التمثال البرونزي الذي صممه الرسام الألماني ديتر بات الذي يحب شاكيرًا كثيرا وهو تمثال لها من رقائق حديدية يحمل عنوان «أشهر شابه في كولومبيا»، الذي يصل ارتفاعه إلى 6.2 متر، وتم وضعه في ممشى بارانكويلا والذي سيحتوي أيضًا على حديقة وملاعب رياضية.