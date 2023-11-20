شاكيرا تتوصل إلى تسوية في قضية التهرب الضريبي قبل بدء المحاكمة

توصلت شاكيرا إلى اتفاق مع السلطات الإسبانية لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، في يوم بدء المحاكمة، إذ كان من المقرر أن تمثل المغنية الكولومبية أمام المحكمة اليوم الاثنين لمواجهة اتهامات بالتهرب الضريبي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وزعمت السلطات الإسبانية أن شاكيرا مدينة بأكثر من 14.5 مليون يورو كضرائب بين عامي 2012 و2014، زاعمة أنها أدرجت جزر البهاما كمقر إقامتها الأساسي لتلك السنوات، لكنها في الواقع قضت معظم وقتها في إسبانيا، ونفت مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات، واختارت إحالة القضية إلى المحكمة بدلاً من قبول عرض التسوية من السلطات في يوليو 2022.

وقالت المغنية في تصريح لمجلة «فارايتي»: «طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائمًا لفعل ما هو صحيح وأن أكون قدوة إيجابية للآخرين، وهذا يعني في كثير من الأحيان اتخاذ خطوة إضافية في القرارات التجارية والمالية الشخصية للحصول على أفضل مستشار على الإطلاق، بما في ذلك طلب المشورة من السلطات الضريبية البارزة في العالم».

وتابعت: «ولسوء الحظ، وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد تابعت سلطات الضرائب في إسبانيا قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من الأفراد البارزين، ما أدى إلى استنزاف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة».

تجاوز التوتر والتأثير العاطفي

وأضافت: «بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستحكم لصالحي، فقد اتخذت قرارًا بحل هذه المسألة أخيرًا بما يحقق مصلحة أطفالي الذين لا يريدون رؤية والدتهم في هذه المعركة».

وقالت شاكيرا في تصريحاتها: «أحتاج إلى تجاوز التوتر والتأثير العاطفي في السنوات العديدة الماضية والتركيز على الأشياء التي أحبها، ومسيرتي المهنية، بما في ذلك جولتي العالمية القادمة وألبومي الجديد، وكلاهما أنا متحمس له للغاية، أنا معجب بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي لأطفالي ومسيرتي المهنية».