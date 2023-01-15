تعرف على كلمات أغنية شاكيرا الجديدة.. «لم تعد النساء تبكي كالسابق»

شغلت كلمات أغنية شاكيرا الجديدة، اهتمام عدد من متابعي الفن والرياضة خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت أنباء بشأن هجوم الفنانة شاكيرا على زوجها السابق بيكيه لاعب نادي برشلونة.

كلمات أغنية شاكيرا الجديدة

كلمات أغنية شاكيرا الجديدة كان بها رسائل موجهة بطريقة غير مباشرة لزوجها السابق بيكيه.

وجاءت كلمات أغنية شاكيرا الجديدة كالتالي:

لن أعود مجددًا

ولا تترجاني

ليس خطأي أنهم ينتقدونك

أنا أعزف الموسيقى لاغير

لقد تركتني

ووسائل الإعلام على باب منزلي

وديون للحكومة

كنت تعتقد أنك تؤذيني

لكنك جعلتني أقوى

لم تعد النساء تبكي كالسابق

لن أعود حتى لو بكيت وتوسلت إلي

لا أريد خيبة أمل جديدة، أتمنى لك التوفيق مع ما يسمى بديلي

لقد استبدلت سيارة فيراري بسيارة توينغو

لقد استبدلت ساعة رولكس بساعة كاسيو

كلمات أغنية شاكيرا الجديدة.. تشبه نفسها بالساعة الرولكس

يذكر أن بيكه انفصل عن شاكيرا نهاية العام الماضي دون الإفصاح عن أسباب معلنة، ومنذ ذلك الوقت وشاكيرا تقدم أغنيات بها رسائل غير مباشرة عن قصتها معه وعن الانفصال.