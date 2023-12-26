مروان حامد ضيف «معكم منى الشاذلي» غدا

يحل المخرج مروان حامد ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» في حلقة الغد على شاشة قناة ON.

تكريم مروان حامد في الجونة

وخلال الحلقة، يتحدث مروان عن تكريمه الأخير في الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة ومنحه جائز التميز الإبداعي لعام 2023.

ويكشف مروان تفاصيل علاقته بوالده السيناريست الراحل وحيد حامد وكيف تأثر بالنشأة في بيت يهتم بالقراءة.

مروان حامد يكشف كواليس أول أفلامه

كما يحكي عن علاقته بالمخرج الكبير شريف عرفة والسنوات التي عمل معه خلالها مساعدا، كما يتحدث عن كواليس أول أعماله فيلم «عمارة يعقوبيان»، ودعم ومساندة عادل إمام ويسرا له في بداياته.

ويتطرق مروان الى تفاصيل الثنائية التي تجمعه بالسيناريست أحمد مراد والأعمال الناجحة التي قدماها معا، كما يتحدث عن علاقته كمخرج بعدد من النجوم منهم كريم عبد العزيز وهند صبري وأحمد عز.