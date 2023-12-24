مروان حامد ينضم لعروض شهر يناير في برنامج «Sold Out»

يستعد الإعلامي محمود سعد، لاستضافة المخرج مروان حامد في برنامج «Sold Out»، ضمن عروض شهر يناير المقبل، على مسرح باسيلي بالجامعة الأمريكية، حسبما كشفت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل لقاء المخرج مروان حامد مع محمود سعد

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الحديث عن أعماله الفنية وتطورها وعن تعاونه مع كبار نجوم الفن، وتأثير المخرج شريف عرفة على مسيرته، كما يتطرق اللقاء عن والده الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، وأبرز أعماله التي اشتهر بها وكانت بمثابة بصمة فى مشواره الفني، ويتناول العرض فقرة مفتوحة مخصصة لأسئلة الجمهور بنهاية اللقاء.

مواعيد عرض برنامج «Sold Out»

يذاع برنامج «Sold Out»، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في التاسعة مساءَ، وتتضمن عروض شهر يناير كل من دينا الشربيني، كارمن سليمان، وآخرين إلى جانب عدد كبير من المفاجآت التي تعرض عبر منصة watch it، وشاشة قناة cbc.