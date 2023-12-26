مستشار «التعليم العالي»: إنشاء 20 جامعة تكنولوجية جديدة لطلاب «الثانوية والدبلومات» (حوار)

أكد د. أحمد منيب الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى والتكنولوجى، أنّ عدد الطلاب المقيدين فى الجامعات التكنولوجية الـ10 بمختلف المحافظات يتجاوز 22 ألف طالب وطالبة، سواء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، مؤكداً أنه خلال الفترة الحالية يجرى العمل لإنشاء 20 جامعة تكنولوجية جديدة فى المحافظات.

وقال «الصباغ»، إنّ الجامعات التكنولوجية صحّحت مسار التعليم التكنولوجى بهدف رصد جميع الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً.. وإلى نص الحوار:

ماذا عن مشروع الجامعات التكنولوجية وخطة التطوير؟

- الجامعات التكنولوجية طاقة أمل جديدة لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، ومسار التعليم التكنولوجى، بهدف رصد الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وتتم دراسة احتياجات الأقاليم منها وأنواع البرامج المطلوبة، ونعمل حالياً على إنشاء المرحلة الثانية من الجامعات وتبلغ 20 جامعة جديدة، ويتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها فى أقرب وقت، ووفقاً للدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل الإقليمية والدولية، تم الانتهاء منها وعرضها على مجلس الوزراء وتم الحصول على الموافقة، ويجرى حالياً إنهاء المخصّصات المالية والأراضى، ومواءمة الإمكانات الموجودة، وهناك جامعات سيتم البدء فيها من الصفر، وأخرى تحتاج إلى عدد من الموافقات لبدء الدراسة بها، كالجامعات المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

ما المعايير المتبعة لإنشاء الدفعة الثانية للجامعات التكنولوجية؟

- هناك بعض المعايير المتبعة لإنشاء الدفعة الثانية من الجامعات التكنولوجية تتمثّل فى رفع كفاءة مبنى تعليمى، ليكون جامعة تكنولوجية من حيث استغلال وتطوير الإمكانات المتاحة للأبنية التعليمية والكوادر، لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع جهات خاصة أو أجنبية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق دراسة متطلبات السوق المحلية.

هل هناك جامعات تقنية يجرى إنشاؤها؟

- هناك بعض الجامعات فصلت عدداً من الكليات بهدف إنشاء جامعة تقنية، كما سيحدث فى جامعة حلوان، نظراً لطبيعتها الخاصة، ونستغل خبراتها فى أن تكون من الجامعات التى سيكون لها ذراع تكنولوجية.

وماذا عن استقلالية الجامعات التكنولوجية؟

- بدأ العمل والتنسيق مع وزارة المالية حتى تم استصدار قرار بأن تكون الجامعات مستقلة فى جميع أمورها المادية.

هل خريج الجامعة التكنولوجية سيكون له مكان فى سوق العمل؟

- هناك أكثر من 22 ألف طالب وطالبة منتظمين دراسياً فى الجامعات، ونعمل على تأهيل الطلاب فى الجامعات التكنولوجية، ونُظم الدراسة ستُؤهلهم لأن يكون لهم مكان مميز فى سوق العمل إقليمياً ودولياً، ووجود نقابة للخريجين تحفظ درجاتهم الوظيفية فى الكوادر والجهاز الإدارى، ونحن فى الجامعات نستهدف تأهيل الخريج جيداً لسوق العمل.

وماذا عن البرامج الدراسية الجديدة فى الجامعات؟

- نعمل دوماً على تطوير وتصميم البرامج المطلوبة، ويتم التنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تمت دراسة 7 قطاعات، والتوصّل إلى 131 فرصة جديدة للاستثمار والتصنيع والتوسّعات فى قطاع التعليم، خاصة فى مجال تكنولوجيا التعدين، وتكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الصناعات المتعددة.

رسالة للطلاب وأولياء الأمور

الجامعات التكنولوجية هى المستقبل، ونستهدف استكمال التخصّصات التى نحتاجها فى وزارة التعليم العالى، وليس لها ظهير فى التعليم العالى التكنولوجى، ونعمل على استكمال البرامج التى تحتاج إلى تأهيل مهنى من خلال بعثات خارجية، وتم الأمر فى برامج الأطراف التعويضية من خلال إرسال بعثات إلى إنجلترا، وقُمنا باستكمال باقى المناقصات لاستكمال النواقص الخاصة بالأجهزة، ورسالتى إلى الطلاب وأولياء الأمور بأن يطمئنوا للجامعات التكنولوجية، لأنها معترف بها من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، وسيكون لها نقابة لقيد خريجيها، كما أنها لا تقل عن مثيلاتها فى الدول الأوروبية، وهناك تنسيق تام وكامل فى وضع خططها المختلفة.