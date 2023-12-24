وزير التعليم يجاور الطلاب في مدرسة بالجيزة.. ويحذّرهم من «الغياب»

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة مفاجئة إلى مدرسة ثورة التصحيح الإعدادية بنين التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي يبلغ عدد طلابها 2145 طالبا.

وتفقد وزير التربية والتعليم، أحد الفصول الدراسية للصف الثاني الإعدادي أثناء حصة مراجعة العلوم، وأجرى حوارا مع الطلاب عن كيفية استفادتهم من شرح الدرس.

حوار بين وزير التعليم والطلاب

وأكد الوزير أهمية تحقيق متعة التعلم المنتج للمعرفة والابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين، حيث أجرى حوارا تفاعليا مع الطلاب حول المناهج الدراسية وكيفية تلقيهم المعلومات، وشدد على أهمية التركيز على تحفيزهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

وتفقد الوزير أحد الفصول الدراسية خلال شرح مادة اللغة الإنجليزية، وأثنى على أسلوب المدرسة في شرح المنهج وإيصال المعلومات للطلاب بأسلوب متميز.

تسجيل الحضور والغياب

وفي إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وجّه الوزير مدير المدرسة بمتابعة تسجيل الحضور والغياب وتفعيل الغياب الإلكتروني، وتفعيل لائحة النظام والانضباط المدرسي.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، وفريق المتابعة بالوزارة.

وتأتي جولة الوزير في إطار متابعة توجيهاته الأخيرة خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية لضمان انتظام سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.