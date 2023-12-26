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رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق: خسرنا الحرب.. والانتصار الوحيد «إزاحة نتنياهو»

كتب:

شريف سليمان
08:45 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

اعتبر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق دان حالوتس، أن تل أبيب خسرت الحرب في غزة، محملًا رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المسؤولية، وفقا لما أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وواصل المسؤول الإسرائيلي السابق: «انتصارنا سيكون بإزاحة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو».

إلى ذلك، قال نتنياهو إن الحرب الإسرائيلية في غزة «ستكون معركة طويلة»، مضيفًا أن قائد لواء على الأرض أخبره أن القوات بحاجة إلى مزيد من الوقت في الموقع لإكمال عملياتها.

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بقلم شريف سليمان