الكشف على 1281 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الكفاح بالتحرير يومي الاثنين والثلاثاء، وتم الكشف خلالها على 1281 مواطناً مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية .

تنوع أعمال القافلة الطبية

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 325 - عيادة الأطفال 262 - الجراحة 143- النساء 79 - تنظيم الأسرة 37 - العظام 247 - الأسنان 52 - الأنف والأذن 134 )

توفر خلال القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

توجيهات بتكثيف القوافل الطبية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره .