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أستاذ قانون: المجتمع الدولي مقصر في إغاثة المُهجّرين قسريا

كتب:

حسن سمير
11:13 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي

الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي

قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن مسألة النازحين واللاجئين لا تنحصر في الإغاثة، فهناك لاجئون يريدون التنقل من بلد لآخر فقط، وهذا حق يكفله القانون الدولي، لكن هناك ما يسمى «بوضع اللجوء».

وضع اللجوء هو انتقال جماعي

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وضع اللجوء هو انتقال أو نزوح جماعي لمجموعة من الناس أخرجوا من بيوتهم قسرا، وهنا يترتب مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي تجاههم، موضحًا أن من هذه الأمثلة حالة غزة، حيث حاولت إسرائيل أن تخرجهم من أرضهم قسرا تجاه مصر ودول أخرى، لكن الشعب الفلسطيني في غزة رفض الخروج من أرضه، وتمسك بوطنه، فضلا عن رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أنه في بعض الحالات الأخرى يجبر الناس على الهرب بحياتهم بعد أن تحرق أرضهم، ويجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي للتخفيف عن هؤلاء النازحين.

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