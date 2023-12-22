مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ندعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات إلى غزة

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى مجلس الأمن: ندعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف مندوب مصر لدى مجلس الأمن، خلال جلسة أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قطاع غزة يواجه نقصا حادا في المواد الغذائية ويعاني تدميرا شاملا للبنية التحتية والمنازل والمراكز الطبية.

وتابع: «نثمن جهود الأمين العام أنطونيو جوتيريش للمطالبة بوقف إطلاق نار إنساني بقطاع غزة، ويجب إلزام إسرائيل وقف إطلاق نار إنساني ومستدام في قطاع غزة، ونتطلع وضع أجهزة مجلس الأمن مشروع القرار موضع التنفيذ وإقرار خطة تنفيذية لتطبيقه على الأرض».