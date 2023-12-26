«متحدث الوزراء»: رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي حتى يونيو 2024

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات يحظى بأهمية خاصة على ضوء الدور المهم والجهود المبذولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، موضحا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم، بمشاركة وزراء الصحة والسكان والمالية والتعليم العالي، أكد خلاله أهمية جهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية بناء على احتياجات المنشآت التابعة لوزارة الصحة والجامعية.

أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الغرض من الاجتماع بشكل رئيسي هو مراجعة الوضع القائم فيما يتعلق بالوضع المالي لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير تلك الاحتياجات.

ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول أيضا الأرصدة الحالية من مختلف الأدوية والمستلزمات والأجهزة لدى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهناك رصيد استراتيجي حتى نهاية يونيو 2024، وهيئة الشراء الموحد حريصة كل الحرص وبناء على المتابعة اليومية وتوجيهات رئيس الوزراء اليوم ستتعاون مع كل الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، خاصة الأدوية ذات الطبيعة الحساسة.