ابنة مصطفى محمود تكشف أسرارا من حياته: كان عازفا ومطربا

روت أمل مصطفى محمود تفاصيل علاقة والدها المفكر الراحل بالمجال الفني، موضحة أنه كان محباً للأدب والفن بكل أنواعه.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» على قناة ON، أن كان يكتب نقداً للأعمال الفنية، وهو ما جعله يتعرّف على الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتنشأ صداقة بينهما، لم تنته رغم التغير المستمر في أفكار والدها.

ابنة مصطفى محمود: عبد الوهاب أعجب بنقد والدي لـ«القاهرة 30»

وقالت: «عبد الوهاب عجبه النقد اللي كتبه بابا عن فيلم القاهرة 30 وأغنية نجاة.. ومن ساعتها بقوا أصحاب»، مشيرة إلى أن هذه الصداقة استمرت حتى رغم اختلاف الأفكار بينهما لاحقاً.

وأوضحت أمل أن والدها امتهن العزف والغناء لفترة ما في بداياته، قائلة: «كان عازفاً لبعض الوقت، وأيضاً صوته كان حلو فغنّى لفترة أخرى.. وفي فترة دراسته الطب اشتغل صحفي في مجلتي آخر ساعة وروزاليوسف».