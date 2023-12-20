رئيس جامعة المنصورة يفتتح أعمال تطوير كلية الطب

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، عمليات التطوير والتجديدات بكلية الطب، مؤكدا أن كلية الطب تعد نواة إنشاء الجامعة والتي مر على إنشائها أكثر من 60 عامًا، ولها إسهامات علمية وبحثية وطبية على المستويين المحلي والدولي، حيث استطاعت الكلية خلال الفترة الماضية عمل تغييرات وتطوير فى البنية الأساسية والتجهيزات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

توسعة مستشفى الطوارىء

وأشاد رئيس الجامعة، في بيان، بالجهود الكبيرة لخدمة المواطن المصري وتميز القطاع الطبى والخدمات الطبية التى تقدم بمختلف المستشفيات، والتطور المستمر، ومن أهمها مشروع توسعات مستشفى الطوارىء على مساحة 1600 متر مربع بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي سيكون إضافة كبيرة للرعاية العاجلة والخدمات الطبية، إضافة الى الانتهاء من مبنى زراعة الكبد، والذي سيتم افتتاحه قريبًا وهو أول مبنى متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وكذلك عمليات التطوير والتحديث المستمر بكافة المستشفيات والمراكز الطبية.

تخرج الأطباء المتميزين

وتابع الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، أن الكلية مر على انشائها أكثر من 60 عاما أسهمت فى تخرج العديد من الأطباء المتميزين فى القطاع الطبي، ويدرس بها حاليًا قرابة 2000 طالب وافد، 50% منهم يمثلون 24 جنسية مختلفة، وبها برنامج المنصورة مانشستر الطبى المميز وقد تخرج من البرنامج 13 دفعة متتالية، كما تسهم بشكل كبير فى رفع البحث العلمى فى المجال الطبى فى مصر، لذا وجب على الكلية فى اطار خطتها الاستراتيجية للتطوير المستمر تطوير بنيتها الأساسية وتطويرها لمستوى يناسب العملية التعليمية.