أسامة كمال: «نتنياهو» أسوأ شخصية في عام 2023 عن جدارة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ينشر العدد الحقيقي لقتلاه في حرب غزة، موضحًا أن هناك مرتزقة من كل أنحاء العالم ضمن جيش الاحتلال، وإمدادات من بريطانيا وألمانيا ليحاربوا الفصائل الفلسطينية.

نتنياهو يستحق الحصول على جائزة أسوأ شخصية

وقال «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، عبر قناة «dmc»، اليوم، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يستحق الحصول على جائزة أسوأ شخصية في 2023، مشددًا على أنه رئيس وزراء وزعيم عصابة استثنائي، وهو أول رئيس وزراء إسرائيل يحاكم بتهك الفساد والرشوة والتربح، وأكثر زعماء العصابة سفكا لدماء المدنيين.

تاريخ نتنياهو أسود

وأشار إلى أن تاريخ نتنياهو أسود، ولديه تاريخ من التطرف والمتاجرة وهو ابن متطرف لأب من العصابات الصهيونية، موضحًا أن إسرائيل لديها تاريخ حافل في الفشل في تحرير المتحتجزين، كما أن شقيق نتنياهو قُتل في محاولة فاشلة لتحرير الرهائن في أوغندا، منوهًا بأن نتنياهو كل صفات الديكتاتورية وجنون العظمة ظهرت عليه، موضحًا أنه مجرم حرب وقاتل أطفال ويستحق جائزة أسوأ شخصية في 2023 عن جدارة.