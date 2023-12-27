جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 بالإسكندرية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي للفصل الدراسي الأول مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 3 يناير 2024، وحتى الأربعاء 24 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية إن التعليم الفني بقيادة المهندسة أمل حسان مدير عام إدارة التعليم الفني بالإسكندرية من وضع جداول امتحانات التعليم الفني الزراعي، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الأربعاء 2023/1/3: التربية العسكرية، التربية الدينية،

- الخميس 2024/1/4: التربية الوطنية.

- الثلاثاء 2023/1/9: اللغة العربية

- ‏الأربعاء 10 يناير: اللغة الإنجليزية

- ‏الخميس 11 يناير: الدراسات الاجتماعية

- ‏السبت 13يناير: الرياضيات العامة

- ‏الأحد 14 يناير: المساحة والري

- ‏الاثنين 15 يناير: الكيمياء

- ‏الثلاثاء 16 يناير: البساتين

- ‏الاربعاء 17 يناير: الصناعات الغذائية

- ‏الخميس 18 يناير: الفيزياء العامة

- ‏الأحد 21 يناير: الميكنة الزراعية

- ‏الإثنين 22 يناير: الإنتاج الحيواني

- ‏الثلاثاء 23 يناير: البيولوجي

- ‏الأربعاء 24 يناير: المحاصيل