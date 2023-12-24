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تدريب طالبات المدارس الفنية بالغربية على صيانة الآلات والمعدات الزراعية

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:33 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
صيانة المعدات الزراعية

صيانة المعدات الزراعية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

نظافة المدرسة

وخلال المتابعة اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى حسن سير العملية التعليمية، ونظافة المدرسة وانضباطها، حيث قام بمتابعة عدد من الأقسام بالمدرسة، وأوصى بضرورة إجراء الصيانة الدورية للآلات والمعدات الزراعية، وتدريب الطالبات عليها، وضرورة حصر كافة الأعطال وإصلاحها.

تنظيف أسطح المباني المدرسية

وخلال متابعته للمدرسة، شدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والاستعداد لاستقبال الاختبارات العملية والنظرية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

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بقلم رفيق محمد ناصف