السيسي يوجّه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات الزراعية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والجامعات، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات الزراعية، قائلا إنّ القوات المسلحة يمكنها توفير وسائل لنقل الطلاب إلى مشروع توشكى.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، أنّ حجما هائلا من الأراضي يتم تنميته الآن، داعيا المصريين وخاصة الشباب، لمشاهدة ما يحدث من إنجازات على أرض الواقع، متابعا: «لن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا بكلام غير حقيقي».

وأوضح الرئيس، أنّ جامعة أسوان خصصت قبل أيام، رحلة لطلابها إلى توشكى، فسألوا إن كان ما يرونه ملكا لنا أم لغيرنا، وهذا هو الدور الذي نريده، أن نظهر لأبنائنا وشبابنا ما نفعل على أرض الواقع.