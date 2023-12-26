أعلنت الكليات المختلفة التابعة لجامعة سوهاج موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج سواء الكليات النظرية أو العلمية بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، والذي يضم كليات الطب البشري والتمريض والصيدلة والعلوم والتربية النوعية.

أما الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل فييضم كليات الهندسة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي والتجارة والحقوق والزراعة والأداب والأثار والتعليم الصناعي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج

يبدأ موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج بكلياتها المختلفة بالأسبوع الأول من شهر يناير 2024 للفرق المختلفة بداية من الفرقة الأولى حتى الفرقة الرابعة مرورا بالفرقة الثانية والثالثة، بالكليات النظرية.

بينما تبدأ بعض الكليات امتحاناتها باليوم الأخير من شهر ديسمبر الجاري.

امتحانات الميد تيرم بجامعة سوهاج

فيما أجرى الطلاب بالكليات المختلفة امتحانات «الميد تيرم» خلال شهر ديسمبر الجاري وينتهي بعضهم منها قبل يوم 30 ديسمبر الجاري ليحين موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج عقب إنتهاء إمتحانات الميد تيرم تماما.

خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة سوهاج

وتنشر «الوطن» موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج:

- تبدأ امتحانات كلية التجارة من يوم 11 يناير حتى 25 يناير المقبل.

- كلية الحقوق تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 31 ديسمبر الجاري حتى 21 يناير الممقبل.

- كلية الآثار تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير حتى 21 يناير المقبل.

- كلية الكنولوجيا والتعليم الصناعي تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 حتى 24 يناير.