بدء العمل بمكتب التأمين الصحي في مستشفى جامعة سوهاج الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بدء العمل بمكتب التأمين الصحي في المستشفي الجامعي الجديد، وذلك لتوفير خدمات التأمين الصحي للمرضى بمختلف الفئات المشمولة بالمظلة التأمينية.

تقديم خدمة صحية وعلاجية

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة لتقديم خدمة صحية وعلاجية ذات جودة، من خلال استقبال المريض، وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، ومتابعة مدي التغير في حالته المرضية من مكان واحد، موضحاً أن الفئات المستفيدة من المظلة التأمينية تشمل الموظفين وطلاب المدارس والأطفال، وباقي الفئات التي تخضع لمنظومة العلاج علي نفقة الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد حامد مدير عام مستشفي سوهاج الجامعي الجديد، أنه تم تزويد المكتب بكافة الأجهزة والأدوات الحديثة التي من شأنها تيسير الخدمة علي المواطنين وتوفر الوقت والجهد، وتخفف عنهم الأعباء المالية.

تقديم خدمات علاجية لـ152 مريضا بالمجان

في سياق آخر، نجحت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بسوهاج، استهدفت تقديم الدعم الطبي لـ152 حالة في قرية نجع أبو عوض بمركز المراغة، وقريتي السلاموني والديابات في مركز أخميم، وقرية الشيخ مكرم مركز سوهاج.