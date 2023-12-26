10 قرارات لمجلس جامعة سوهاج بينها تعيين أعضاء هيئة تدريس ومؤتمر طبي

استهل مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني جلسته رقم 200 لشهر ديسمبر 2023، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنياً مزيداً من الإنجازات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

10 قرارات لمجلس جامعة سوهاج

- تفعيل برنامج البكالوريوس بكلية التربية في تخصص الحاسب الآلي ( ابتدائي وإعدادي وثانوي) بدءاً من العام الجامعي 2024 -2025، باللائحة الموحدة لإعداد المعلم ( الليسانس - البكالوريوس) بنظام الساعات المعتمدة لكليات التربية بالجامعات المصرية.

- تفعيل العمل باللائحة الداخلية لكلية التربية النوعية بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من العام الجامعي 20.

- فتح باب القيد والتسجيل لدرجة الدكتوراة بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية.

- اعتماد لائحة برنامج الإعلام الرقمي بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة برنامج خاص بمصروفات.

- الموافقة علي مقترح المسار التحفيزي للحصول علي الدراجات العلمية ( ماجستير- دكتوراة) مع التأكيد على أن يكون منح الدرجة بعد المناقشة العلنية، ليكون المسار التحفيزي إختياري وليس اجباري حسب مايتناسب مع الكلية، ويتم نشر بحثين للدكتوراة في مجلة Q1 ونشر بحث للماجستير Q1.

- الموافقة علي مذكرة التفاهم مع جامعة برشلونة (ضمن برامج الإيراسموس).

- تمديد اتفاقيات برامج الإيراسموس مع جامعتي( قرطبة وسانتياجو) حتى 2027.

- الموافقة علي إقامة مؤتمر قسم جراحة التجميل بكلية الطب تحت عنوان جراحة الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق بحضور الخبير العالمي الدكتور براين سمر لاد استشاري جراحة التجميل بمستشفي جامعة الاباما بأمريكا، وذلك خلال يومي 9 و10 يناير القادم.

- تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم، الحقوق، التربية الرياضية في وظيفة أستاذ، و2من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم، في ظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة الي تعيين 3 عضو هيئة تدريس بكليتي الآداب، و الصيدلة في وظيفة مدرس.

- منح درجة الدكتوراة لـ19 عضو هيئة تدريس بكليتي التربية، والآداب، الطب، الطب البيطري، الآثار، الزراعة، ومنح درجة الماجستير لـ15 عضوا بهيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الزراعة، الآداب، التربية الرياضية.

موعد مجلس جامعة سوهاج

يعقد مجلس جامعة سوهاج شهريا بالأسبوع الأخير من الشهر لمناقشة ما تم بالجامعة والقرارات التى تحتاج لموافقة من كامل المجلس الذى يضم عمداء الكليات.