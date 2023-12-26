تجديد اعتماد شهادة الأيزو لكليتي الآداب والتمريض في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حصول كليتي الآداب والتمريض على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات الجامعة، وذلك من خلال شركة المنح AJA-EGYOT بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة.

تطبيق معايير الجودة

وقال الدكتور حسان النعماني في بيان له إن الجامعة تعمل على اتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى العالمي الذي يليق بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيدًا بالجهد المبذول لفريق العمل من كليتي الآداب والتمريض، بهدف تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية للوصول لمعايير الجودة العالمية.

الخطط الاستراتيجية بجامعة سوهاج

وأكد الدكتور جمال سرور المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، أن الجامعة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة، والتي تتمثل في كفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، مشددًا على أن هذا النجاح يقف خلفه إدارة متطلعة للتطوير وتحسين مستوى الأداء وهي قيادة الجامعة، وكذلك الشركة العربية للاستشارات والنظم كشركة مؤهلة.