الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتهجير أبناء شعبنا من غزة والضفة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تسعى من خلال عدوانها على قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة، لتهجير الفلسطينيين من القطاع والضفة، تماما، كما حدث في عام 1948، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر واحد للحكومة الإسرائيلية تستند إليه في هذا العدوان.

أضاف «أبومازن»، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»: «ما هو المبرر للحكومة الإسرائيلية لتقول لهذا السبب نحن نعتدي؟، لا يوجد سبب واحد غير أنها تريد أن تعتدي لأنها ترغب في تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، كما فعلت في عام 1948».

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل كانت سيناريوهات التهجير وأنواعها خطة معد لها مسبقا واستغلت إسرائيل أحداث السابع من أكتوبر لتنفيذها؟، أكد الرئيس الفلسطيني، أن مخطط إسرائيل هو أن تقضي على الوجود الفلسطيني، مواصلا: «مخطط نتنياهو شخصيا وحكومته الحالية، ولا نقول إن الحكومات السابقة بريئة، بل كلهم، هدفهم التخلص من الفلسطينيين، والتخلص من السلطة الفلسطينية».