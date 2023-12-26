الرئيس الفلسطيني: لم نتغيب عن غزة بدون مناسبة.. ونوفر احتياجات سكان القطاع

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إنّ السلطة الفلسطينية موجودة في الضفة الغربية كدولة، وفي قطاع غزة كسلطة، رغم الأزمة مع حركة «حماس»، موضحًا: «نحن موجودون هنا كدولة، وكسلطة وفي غزة، ولم نتغيب إطلاقا عن غزة بدون مناسبة».

أضاف أبومازن، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «on»، أن السلطة الفلسطينية موجودة في غزة عبر مؤسساتها والشباب والكوادر، كاشفا عن أنه حتى الآن، تقوم السلطة الفلسطينية بدفع وسداد احتياجات قطاع غزة، للشعب، وللمدارس، والمؤسسات والمياه والكهرباء، بما يبلغ 140 مليون دولار شهريا.

وتابع الرئيس الفلسطيني: «نقوم بواجبنا تجاه غزة، لكن إسرائيل تستغل هذه الظروف ومع الأسف الشديد، أقول إن أمريكا هي التي تدعم هذا، أمريكا هي التي تريد هذا، ولو أرادت أمريكا بإشارة واحدة سوف تتوقف إسرائيل عن هذا».