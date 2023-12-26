أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 2024 بالإسكندرية بللفصل الدراسي الأول «التعليم الفني» ويبدأ في الأربعاء 2024/1/3 وحتى الثلاثاء 2024/1/23 من نفس الشهر أي لمدة 21 يومًا.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 2024 بالإسكندرية

وأعلن الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية المواعيد بعد أن وضعتها إدارة التعليم الفنى وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 2024 بالإسكندرية بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية بحسب الإعلان الرسمي من قبل مديرية تعليم الإسكندرية «التعليم الفني» بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 2024 بالإسكندرية

تحدد جدول امتحان الصف الأول الثانوي الفندقي 2024 بالإسكندرية للمرحلة الثانوية الفندقية:

- الأربعاء 3 يناير: التربية العسكرية، التربية الدينية، التربية القومية

- ‏الخميس 18 يناير، التاريخ، اللغة العربية.

- ‏الأحد 21 يناير، اللغة الإنجليزية

- ‏الثلاثاء 23 يناير، اللغة الفرنسية، جغرافيا.