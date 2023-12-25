جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، التي تنطلق السبت 13 يناير المقبل حتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الصف الأول الثانوي العام في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الأول الثانوي العام رسمي «عربي ــ لغات ــ رياضي ــ خدمات، في الفترة من السبت 13 يناير المقبل حتى الثلاثاء 23 يناير 2024 كالتالي:

السبت 13 يناير 2024: اللغة العربية

السبت 13 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين 15 يناير 2024: الكيمياء

الإثنين 15 يناير 2024: الجغرافيا

الأربعاء 17 يناير 2024: التاريخ

الأربعاء 17 يناير 2024: الأحياء

الأحد 21 يناير 2024: الرياضيات

الأحد 21 يناير 2024: الفلسفة

الثلاثاء 23 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 23 يناير 2024: الفيزياء

مراعاة الإجازات الرسمية

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في بيان، إن مواعيد الامتحانات راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، قد اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.