أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي في بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024، التي تنطلق الأربعاء 10 يناير 2024 وحتى الاثنين 15 يناير 2024.

جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الأول الإعدادي رسمي/ خاص «عربي ــ لغات» ــ رياضي، في الفترة من الأربعاء 10 يناير 2024 وحتى الإثنين 15 يناير 2024، كالتالي:

الأربعاء 10 يناير 2024: اللغة العربية

الخميس 11 يناير 2024: اللغة الأجنبية

السبت 13 يناير 2024: الدراسات الاجتماعية

الأحد 14 يناير 2024: الهندسة

الاثنين 15 يناير 2024: العلوم

الاثنين 15 يناير 2024: الجبر والإحصاء

مراعاة الإجازات الرسمية

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات صحفية، إن مواعيد الامتحانات راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، قد اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.