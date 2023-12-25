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جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:37 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
مديرية التربية والتعليم في بني سويف

مديرية التربية والتعليم في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف جدول امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/2024، الذي تنطلق الأحد 14 يناير المقبل وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول الصف الثاني الثانوي في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 الصف الثاني الثانوي العام رسمي «عربي ــ لغات» ــ رياضي ــ خدمات،  في الفترة من الأحد 14 يناير المقبل وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، كالتالي:

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 18 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 يناير 2024: الأحياء

الخميس 18 يناير 2024: الفلسفة والمنطق

الاثنين 22 يناير 2024:  الرياضة البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، علمي»

الاثنين 22 يناير 2024:  الرياضيات العامة «أدبي»

الاثنين 22 يناير: الفيزياء

الاثنين 22 يناير: التاريخ

الأربعاء 24 يناير 2024: تطبيقات الرياضيات «علمي»

الأربعاء 24 يناير 2024: جغرافيا

الأربعاء 24 يناير 2024: الكيمياء

الأربعاء 24 يناير 2024: علم النفس وعلم الاجتماع

مراعاة الإجازات الرسمية

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن مواعيد الامتحانات راعت إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية بينهما عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تجنباً لحدوث أي تغيرات في حالة الطقس والمناخ أثناء فصل الشتاء وبسبب قصر فترات النهار في تلك الفترة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، قد اعتمدت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.

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بقلم عمرو رجب