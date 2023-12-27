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تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر

كتب:

مريم حنفي
09:01 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر، بنحو 5 جنيهات، ويرجع هبوط أسعار الأسمنت في مصر إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي: 

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك 

- يبلغ سعر طن أسمنت المعلم 1683 جنيهًا. 

- فيما يبلغ سعر أسمنت السهم 1680 جنيهًا. 

- كما يسجل سعر طن أسمنت الفهد 1620 جنيهًا. 

- وعن سعر طن أسمنت وادي النيل يبلغ 1680 جنيهًا. 

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 

- فيما يسجل سعر طن أسمنت المسلح في الأسواق المصرية 1750 جنيهًا. 

- وبالنسبة لسعر طن أسمنت جنوب الوادي في مصر 1975 جنيهًا.

- بينما وصل سعر أسمنت المخصوص 1700 جنيه. 

- ووصل سعر أسمنت السويدي اليوم الاربعاء 1800 جنيه. 

- كما يبلغ سعر أسمنت العسكري 1693 جنيهًا. 

- ويسجل أسمنت النصر 1700 جنيه. 

- أما أسمنت سيناء 42.5 وصل الآن إلى 1690 جنيهًا. 

- وأسمنت حلوان 1710 جنيهات. 

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بقلم مريم حنفي