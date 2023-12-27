تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر
كتب:
مريم حنفي
09:01 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
أسعار الأسمنت اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر، بنحو 5 جنيهات، ويرجع هبوط أسعار الأسمنت في مصر إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
- يبلغ سعر طن أسمنت المعلم 1683 جنيهًا.
- فيما يبلغ سعر أسمنت السهم 1680 جنيهًا.
- كما يسجل سعر طن أسمنت الفهد 1620 جنيهًا.
- وعن سعر طن أسمنت وادي النيل يبلغ 1680 جنيهًا.
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
- فيما يسجل سعر طن أسمنت المسلح في الأسواق المصرية 1750 جنيهًا.
- وبالنسبة لسعر طن أسمنت جنوب الوادي في مصر 1975 جنيهًا.
- بينما وصل سعر أسمنت المخصوص 1700 جنيه.
- ووصل سعر أسمنت السويدي اليوم الاربعاء 1800 جنيه.
- كما يبلغ سعر أسمنت العسكري 1693 جنيهًا.
- ويسجل أسمنت النصر 1700 جنيه.
- أما أسمنت سيناء 42.5 وصل الآن إلى 1690 جنيهًا.
- وأسمنت حلوان 1710 جنيهات.