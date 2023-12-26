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أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم 26-12-2023

كتب:

وليد عبد السلام
08:59 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
أسمنت مسلح

أسمنت مسلح

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الأسمنت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في مصر، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2201.82 جنيه، ليسجل أدنى سعر 1700 جنيه للطن في سوهاج.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الأسواق المصرية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 1920جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

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