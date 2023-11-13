تصدير أسمنت أبيض وتفريغ سيارات بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، تصدير كلينكر وأسمنت أبيض وتفريغ سيارات بمواني المنطقة، ضمن حركه نشاط السفن التي تشهدها المواني باستمرار.

وأكد المكتب الإعلامي، في بيان، استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت وتفريغ سيارات بمواني شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شحن 46 ألف طن خام كلينكر

وذكرت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل اليوم السفينة «FLC FORTUNE» القادمة من تركيا، لشحن 46 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار.

شحن 44 ألف طن أسمنت أبيض

كما وصل ميناء شرق بورسعيد السفينة «GLAFKOS» القادمة من قبرص، وذلك لشحن 44 ألف طن أسمنت أبيض معبأ، وستغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة «AH SHIN» القادمة من ميناء العقبة، لتفريغ 1293 سيارة لذوي الهمم، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها، تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.