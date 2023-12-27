«الإنتاج الحربي» تطرح تخفيضات على الأجهزة المنزلية حتى آخر يناير 2024

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات على أسعار الأجهزة المنزلية المُنتجة في شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»، وذلك بمناسبة أعياد رأس السنة 2024.

خصومات على الأجهزة المنزلية

وحسب الإعلان؛ فإن الخصومات تسري حتى يوم 31 يناير المقبل، على المنتجات المدنية لمصنع 360 الحربي.

وتضم المنتجات المُنتجة داخل المصنع، كلاً من البوتاجازات، والثلاجات، و«سخانات الإنتاج الحربي»، على أن يُطبق عليها خصم يصل إلى 5%، بمناسبة أعياد رأس السنة 2024.

خط ساخن للاستفسار على المنتجات

وأتاحت وزارة الإنتاج الحربي، خط ساخن لتلقي استفسار المواطنين الراغبين في الاستعلام عن منتجاتها المدنية، وأسعارها، وأماكن بيعها، وهو الرقم «19827».

وتنتشر عددًا من المنافذ التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وتضم فروع في كلاً من «حلوان، وروكسي، والهرم، وطنطا، والإسكندرية، وبنها، والزاوية الحمراء، ورمسيس، وشبرا المظلات، وشبرا الخيمة، ودمنهور، وجسر السويس، ورأس البر، وعين حلوان».

استغلال فائض القدرات الإنتاجية

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لدعم المواطنين، وتصنيع منتجات بجودة عالية، وفي ضوء استغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمنتجات الدفاعية في المصانع الحربية، لتصنيع منتجات تلبي احتياجات المواطن المصري.