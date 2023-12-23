«المصري» تحت 15 عاما يهزم الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق المصري تحت 15 عامًا فوزًا مثيرًا على ضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بملعب السيد متولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها.

تفاصيل مباراة المصري والإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية

بدأ المصري المباراة بشكل قوي وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ميدو أشرف عبد اللاه في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف زميله نبيل العزب الهدف الثاني في الدقيقة العشرين.

في الشوط الثاني، واصل المصري سيطرته على اللعب، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد أسامة في الدقيقة الحادية والعشرين.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 26 محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب البطولة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

فادي وائل في حراسة المرمى.

سيف رفعت، عمرو طارق، كريم الحناوي، يوسف حسام في خط الدفاع.

أحمد راضي، عمر أبو الليل، نبيل العزب في خط الوسط.

سيف الجبالي، ميدو أشرف عبد اللاه، محمد أسامة في خط الهجوم.

وشارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من:

يوسف أبو الليل، محمد الجرايحي، أُبي رضا، أحمد حازم، محمد الراوي.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:

الكابتن عمرو الشموتي مدربًا عامًا.

الكابتن هاني قطب مدربًا مساعدًا.

الكابتن أيمن علي مدربًا لحراس المرمى.

الكابتن محمد عجيزة محللا للأداء.

الكابتن وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي.

الكابتن السيد الشيخو إداريًا.

الكابتن عادل فؤاد مسئولا ماليا.

الكابتن محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: