وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركتيّ «حلوان للآلات والمعدات» و«حلوان لمحركات الديزل»

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية، حيث حرص الوزير على التواجد في الشركة باكرًا لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة ومصنع الجلفنة على الساخن بالشركة والتي تقوم بتوفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل معدات الميكنة الزراعية ومعدات الحفاظ على البيئة وتجهيزات عربات النقل المختلفة وتصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة.

وأكد أن حلوان للآلات والمعدات، هي أول شركة رائدة في الشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز وغيرها من آلات الورش، وتضم الشركة ماكينات متطورة للقطع بالمياه والليزر وتشارك في تنفيذ مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي والعديد من المشروعات القومية الأخرى.

واطلع «مصطفى»، على آخر مستجدات المشروعات التي تنفذها شركة حلوان للآلات والمعدات ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، والتي من بينها المشروعات الخاصة بتقديم الدعم الصناعي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في ضوء التعاقدات بين الشركة (مصنع 999 الحربي) وعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم الدعم الصناعي لمشروع قطار (LRT) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار والتي تعد من أهم مراحل تصنيعه.

كما قام الوزير بالتعرف على خطط التطوير والمشروعات المستقبلية بالشركة، مثنيًا على حرص شركة حلوان للآلات والمعدات للانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في عدة مجالات، كما أشاد بحرص الشركة على التكامل مع شركات الإنتاج الحربي الشقيقة بما يعود بالنفع على الإنتاج الحربي والوطن ككل.

وأوضح أنه: «كان آخر مظاهر هذا التكامل مشاركة الشركة (مصنع 999 الحربى) بالتعاون مع أربعة جهات أخرى تابعة في تصنيع أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي وهي راجمة الصواريخ (رعد 200) والتي تم الإعلان عنها وتشرفنا باطّلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليها خلال الشهر الجاري بافتتاح معرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية، حيث قامت الشركة (مصنع 999 الحربي) بتصنيع القاذف الصاروخي الذي يمكن تزويد (رعد 200) به».

عقب ذلك قام الوزير بزيارة مفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تفقد خلالها خطوط الإنتاج بالشركة والتي تنتج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها، وتشارك الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع وشاركت في مشروعات تطوير قناطر إسنا وحقن جوانب السد العالي بالسيليكات إلى جانب إنشاء المسارح المتنقلة وتطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد.

وقد وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي بتحويل المسئول عن الجودة بالشركة (مصنع 999 الحربي) إلى التحقيق وذلك لعدم إتخاذه بعض الإجراءات اللازمة المتعلقة بمهام عمله والتي تؤثر على العملية الإنتاجية، كما قرر السيد الوزير تحويل مشرف المخازن وعدد (2) أمناء عهدة بالشركة (مصنع 909 الحربي) للتحقيق نظرًا لعدم إلتزامهم بإتباع أساليب التخزين السليمة لبعض الأصناف والمواد بمخازن الشركة والتي أدت إلى تراكمها دون تصنيفها بخلايا التخزين المناسبة.

وخلال تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي للشركتين حرص على التأكد من مدى التزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية وتحدّث مع العاملين بالشركتين عن قرب للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية مشددًا على أهمية إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العمل وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل.

وأصدر توجيهات وزارية باستمرار «حلوان للآلات والمعدات» و«حلوان لمحركات الديزل» في الحرص على التكامل مع مختلف شركات الإنتاج الحربي والسعي إلى التوسع في تنفيذ المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والحرص على تأهيل العاملين بالشركتين (سواء فنيين أو مهندسين) بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي والوطن ككل مشددًا على أهمية تبادل الخبرات ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير وتحسين الأداء.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة لتطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزير شدد خلال الجولة التفقدية للشركتين على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطط تطوير ترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والالتزام بالإبداع والتطوير المستمر والسعي لتحقيق أقصى معدلات الجودة والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات.