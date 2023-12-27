انخفاض أسعار السمك اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق

تشهد أسعار السمك اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق تراجعًا ملحوظًا، نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، إذ انخفض السمك البلطي بنحو 5 جنيهات، كما تراجع سعر السبيط 4 جنيهات، وقد تختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق، التي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأربعاء ما بين 46 و56 جنيها.

- فيما يتراوح سعر قشر البياض اليوم ما بين 80 و100 جنيه.

- كما وصل سعر كيلة المكرونة السويسي ما بين 60 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- أما سعر كيلو القراميط يتراوح ما بين 30 و50 جنيها.

- بينما يتراوح سعر كيلو الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

- كما يتراوح سعر السبيط اليوم الأربعاء ما بين 180 و300 جنيه.

- ويتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم الأربعاء في بداية التعاملات داخل ما بين 40 و200 جنيه.

أسعار سمك البوري

- وعن سعر كيلو البوري اليوم في الأسواق ما بين 85 و115 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الجمبري يتراوح ما بين 300 و320 جنيها.