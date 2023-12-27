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انخفاض أسعار السمك اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق

كتب:

مريم حنفي
09:50 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

تشهد أسعار السمك اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق تراجعًا ملحوظًا، نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، إذ انخفض السمك البلطي بنحو 5 جنيهات، كما تراجع سعر السبيط 4 جنيهات، وقد تختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الأسواق، التي جاءت كما يلي: 

أسعار السمك البلطي 

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأربعاء ما بين 46 و56 جنيها. 

- فيما يتراوح سعر قشر البياض اليوم ما بين 80 و100 جنيه. 

- كما وصل سعر كيلة المكرونة السويسي ما بين 60 و110 جنيهات. 

أسعار الأسماك في مصر اليوم 

- أما سعر كيلو القراميط يتراوح ما بين 30 و50 جنيها. 

- بينما يتراوح سعر كيلو الثعابين ما بين 50 و200 جنيه. 

- كما يتراوح سعر السبيط اليوم الأربعاء ما بين 180 و300 جنيه. 

- ويتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم الأربعاء في بداية التعاملات داخل ما بين 40 و200 جنيه. 

أسعار سمك البوري 

- وعن سعر كيلو البوري اليوم في الأسواق ما بين 85 و115 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر كيلو الجمبري يتراوح ما بين 300 و320 جنيها. 

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