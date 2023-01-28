أسعار السمك اليوم في كفر الشيخ.. كيلو «البوري» يبدأ من 47 جنيها

سجل سعر السمك اليوم في كفر الشيخ تراجعا في بعض الأنواع بين جنيهين و3 جنيهات لكل كيلو، داخل بورصة أسماك الرياض بالمحافظة، وذلك وفقا لحركة البيع والشراء التي شهدتها مدن ومراكز الإقليم.

سعر السمك اليوم في كفر الشيخ

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم في كفر الشيخ سجل تراجعا طفيفا لبعض الأنواع لليوم الثاني على التوالي، وجاءت كالتالي:

سعر السمك البلطي بين 33 و42 جنيها للكيلو كبير الحجم.

سعر أسماك البوري «الطوبار» بين 47 و70 جنيها للكيلو كبير الحجم.

سعر أسماك الكابوريا 42 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض 56 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي 44 جنيها للكيلو.

سعر سمك المبروك، 32 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 18جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 15 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر 92 جنيها للكيلو صغير الحجم.

سعر الجمبري 285 جنيها للكيلو كبير الحجم.

سعر كيلو اللوت 97 جنيها للكيلو.

سعر أسماك القاروص 160 جنيها.

انتعاش حركة بيع وشراء الأسماك

وأشار «الشامي» أن سعر السمك اليوم في كفر الشيخ تسبب في إقبال المواطنين وانتعاش حركة البيع والشراء على نطاق واسع، مؤكدا أن أصناف عدة شهدت تراجعا، أبرزها:

سعر سمك موسى 98 جنيها للكيلو.

سعر سمك الدنيس 70 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار 156 جنيها للكيلو.

سعر السردين 55 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية بين 140 و152 جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار 165 جنيها للكيلو.

سعر السمك البربوني 64 جنيها للكيلو.