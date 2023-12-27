مفاجأة غير متوقعة لمحمد صلاح بعد حديثه عن أحداث غزة مجددا.. ماذا حدث؟

لم يكن مرور محمد صلاح عابرًا على أي حدث كروي كان أو غيره من الأحداث، إذ تملك كلمات الفرعون المصري سحرًا وتأثيرًا غير مسبوقان، ما ظهر جليًا عندما تحدث نجم ليفربول والمنتخب الوطني عن الأحداث في غزة، بالتزامن مع أعياد الميلاد وحلول العام الجديد.

مفاجأة لمحمد صلاح بعد رسالة دعم غزة مع احتفالات أعياد الميلاد

55 مليون مشاهدة لتغريدة محمد صلاح التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرها على جميع حساباته لتحصد اهتمامًا استثنائيًا، بعدما أعاد الملايين نشرها، ما جعلها تصل لنسبة مذهلة من المشاهدات والاهتمام والتفاعل الكبير، خاصة عبر حسابه على منصة «x» تويتر سابقًا.

المثير في الأمر أن حساب محمد صلاح على تويتر بعد التغريدة وكلماته الداعمة للقضية الفلسطينية ارتفع بشكل ملحوظ، ليصل إلى 63 مليون متابع، بعدما كان 62 مليون في أكتوبر المنقضي، لكن تلك المرة التفاعل كان ملحوظًا، بعدما تحدث عن احتفالات أعياد الميلاد بالتزامن مع أحداث غزة الأليمة القاسية.

محمد صلاح كتب رسالة لملايين المتابعين الذي يملكهم على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كان الغرض منها تذكرة الجميع بضرورة التعاطف ودعم غزة مهما وعدم الانسياق وراء الاحتفالات ونسيان التعاطف مع الأطفال والأهالي في غزة: «في الوقت الذي تجتمع العائلات وتحتفل بالعام الجديد، نأتي هذا العام بقلب مثقل للغاية بسبب الدمار الذي حل على غزة، ونشارك العائلات تلك الأحزان بسبب فقدان ذويهم وبيوتهم وأسرهم».

ليست المرة الأولى التي يتحدث خلالها محمد صلاح عن الأوضاع في غزة، إذ نشر في وقت سابق فيديو يظهر خلاله دعمه لغزة والقضية الفلسطينية ورفض الدمار الذي حل عليها حيال الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر المنقضي، ولاقت ردود أفعال تاريخية على مستوى العالم.