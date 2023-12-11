الصدمات تتوالى.. خطوة مفاجئة تبعد محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب أفريقي

في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، تتجه الأنظار نحو مدينة مراكش المغربية، لمتابعة الحفل الأهم لكرة القدم الأفريقية، حين يرفع الستار عن جوائز الأفضل داخل القارة السمراء، التي ينافس خلالها قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب.

رغم تألقه الموسم الحالي بقميص الريدز، لم يكن عام 2023 سعيدا على محمد صلاح على مستوى الجوائز العالمية، وآخرها جائزة أفضل لاعب في العالم «البالون دور»، التي شهدت خروجه من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما حل في المركز الحادي عشر.

خطوة مفاجئة تبعد محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

يبدو أن محمد صلاح في انتظار صدمة جديدة، قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، بعدما كشفت صحيفة «كويري دي سبورت» الإيطالية، عن خطوة مفاجئة تُبعد الفرعون المصري عن جائزة أفضل لاعب في القارة.

السر في فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي، الذي ينافس رفقة صلاح، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على لقب الأفضل، بحسب الصحيفة، التي كشفت عن مغادرة المهاجم النيجيري لإيطاليا، خلال الساعات الماضية، في طريقه إلى مراكش، لحضور حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي.

لماذا اقترب أوسيمين من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

وأضاف التقرير: «أوسيمين المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مع صلاح وحكيمي، سيشارك شخصيا في الحفل، وهو مؤشر قوي يدل على إخطاره بأنه هو الفائز بالجائزة، بعد عاما سحريا له مع نابولي».

وأفرد موقع «سوكرنت» تقريرا حول الدور المحوري الذي لعبه أوسيمين في فوز نابولي التاريخي بلقب الدوري الإيطالي، منهيًا جفافًا دام 33 عامًا، على عكس حكيمي، الذي حقق انتصارًا متوقعًا مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فإن تأثير أوسيمين على انتصار نابولي غير المتوقع على عمالقة إيطاليين، مثل يوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان يميزه عن غيره، بحسب التقرير.

ارتقاء أوسيمين إلى مستوى الحدث بتسجيله 26 هدفًا في 32 مباراة، مع نابولي الموسم الماضي، جعله مرشحا بقوة للفوز باللقب، بعدما أثبت قدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة، وفقا للتقرير.

لم تكن تلك المؤشرات وحدها التي تقرب المهاجم النيجيري من لقب أفضل لاعب في أفريقيا، بل إنجازه التاريخي، بعد أن أصبح أول نيجيري يدخل قائمة العشرة الأوائل في جائزة الكرة الذهبية، حيث احتل المركز الثامن، متفوقا على محمد صلاح الذي احتل المركز الـ11، وحكيمي الذي جاء خارج قائمة أفضل 30 لاعب في العالم.