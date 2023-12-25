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محمد عادل إمام يوجه رسالة إلى صلاح عبدالله بعد مشاركته في فيلم «أبو نسب»

كتب:

ياسمين محمود
05:59 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

أشاد الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بظهور الفنان صلاح عبدالله في فيلم «أبو نسب»، والذي يعرض حاليًا في دور العرض.

وأعاد محمد عادل إمام منشورا للفنان صلاح عبدالله يهنئه فيه على الفيلم وعلق «إمام»، قائلًا: النجم الكبير صلاح عبدالله.. شكرًا من كل قلبي.. أنا بحبك اكتر ومنور فيلم أبو نسب.

صلاح عبدالله يهنئ محمد إمام بأبو نسب

وحرص صلاح عبدلله عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x على تهنئة محمد عادل إمام بفيلم أبو نسب، والذي يشاركه فيه، قائلا: بحبك جدا يابني وبدعيلك و100 مليون مبروك يابو إمام على ⁧أبو نسب‬⁩ ودي رسالة من أبوك ⁧‫بهلول الحمش‬.

‬⁩

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام

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