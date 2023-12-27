شعبة الذهب: المعدن الأصفر ملاذ آمن في ظل الأزمات والحروب

قال وائل شهبون المستشار الاقتصادي الشعبة العامة للذهب، إنّ القيود والسياسات المتشددة للبنوك المركزية في العالم تسبّبت في ارتفاع أسعار الذهب، حتى مع بداية تخفيف القيود ارتفع الذهب في السوق العالمي في يوم واحد بنسبة كبيرة جدا، وما يحدث بسبب تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمات والحروب وغيرها.

الذهب ملاذ آمن

وأوضح المستشار الاقتصادي الشعبة العامة للذهب في لقائه ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ الذهب ملاذ آمن ويستطيع تحقيق عائد يحافظ على قيمة الاستثمار.

وشرح المستشار الاقتصادي الشعبة العامة للذهب، أنّه عند مواجهة المستجدات الاقتصادية ظهر نمط جديد من الإقبال على الذهب وشرائه بغرض الاستثمار في صورة سبائك لتخزين خام الذهب، ولم يعد مقتصرا على المجوهرات والمصوغات، وبعض الناس تشتريه بغرض تحقيق عائد مادي من وراءه ولن تنخفض قيمته مع زيادة التضخم بأي حال من الاحوال.

وأشار المستشار الاقتصادي الشعبة العامة للذهب إلى أنّ مؤشرات الارتفاع في السوق العالمي للذهب تؤثر على النمط الاستثماري في مصر بغرض تحقيق عائد من شراء الذهب، وأكد أنّ حركة السوق متغيرة ولا يمكن توقع قيمة الارتفاع الفترة المقبلة خلال 2024، وهناك نمط استثماري في مصر يؤكد البيع عند انخفاض السعر والشراء عند ارتفاع الأسعار وهو عكس حركة السوق الطبيعية، ما يزيد الضغط على السعر سواء هبوطا أو صعودا.