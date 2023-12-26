عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب تراجعا في محلات الصاغة بالوقت الحالي؛ ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3205 جنيهات دون مصنعية وضريبة، متراجعًا بنحو 55 جنيهًا، بعد ارتفاعه إلى 3260 جنيهًا في وقت سابق من تعاملات اليوم، فيما بلغت قيمة تراجعات جميع الأعيرة المتداولة في السوق نحو 269 جنيهًا، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الذهب في مصر الآن، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3205 جنيهات في وقت كتابة هذا التقرير، مقارنة بـ3260 في وقت سابق من التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3663 جنيها، مقارنة بـ3725 جنهيًا في وقت سابق من تعاملات اليوم، بتراجع 62 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 2747 جنيها، مقارنة بـ2794 جنيهًا في وقت سابق من تعاملات اليوم، بتراجع قيمته 47 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2137 جنيها، مقارنة بـ2179 جنيهًا، بتراجع قيمته 42 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة في الوقت الحالي 1831 جنيها، مقارنة بـ1863 جنيهًا في وقت سابق من تعاملات اليوم، متراجعًا بنحو 32 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة في الوقت الحالي 3358 جنيها، مقارنة بـ3389 جنيهًا في وقت سابق من تعاملات اليوم، متراجعًا بنحو 31 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وفيما يخص سعر الجنيه الذهب، تراجع في محلات الصاغة إلى 25 ألفا و640 جنيها.