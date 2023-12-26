«التموين» تعقد غدا ثاني الاجتماعات التنظيمية لتمويل ورش الذهب بمليون جنيه

‎قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ من المقرر أن يتم غدًا الأربعاء عقد ثاني اجتماعات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس المصلحة، والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير للذهب، وممثلي البنك الزراعي المصري مع أصحاب ورش الذهب والمصوغات.

جاء ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي أعلن عنها في إطار بروتوكول «ورشتي» والذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والبنك الزراعي المصري؛ لتمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه.

مشروع ورشتين لتمويل ورش الذهب

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إنّ مشروع «ورشتي» يدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية، ويتم بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، ويهدف المشروع إلى دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

‎وأضاف كمال، أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، لافتا إلى أنّه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

كما يساهم مشروع ورشتي في تشغيل عدد كبير من الشباب ويحافظ على صناعة الذهب أحد أهم الصناعات الوطنية الهامة، مشيرا إلى أن توجيهات وزير التموين شملت تذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع كما حدث في مشروع جمعيتي، مضيفا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.