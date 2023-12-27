آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية

يخطف الذهب أنظار الجميع من المستثمرين والأفراد العاديين، مع نشاط حركة المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي، مدعوما بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وضعف الدولار الأمريكي، ووسط توقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2024.

أسعار الذهب المحلية

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، عن آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 3771 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2829 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2200 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وفيما يخص أسعار الذهب العالمية، فقد ارتفع الذهب في ختام تعاملات يوم الثلاثاء 27-12-2023، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة وسط توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل، بحسب CNBC.

ويتداول مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات. بحسب CNBC.