محافظ أسيوط يتابع مشروعات برنامج التنمية المحلية بتكلفة 555 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر مستجدات مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي تُنفذ في عدد من مراكز المحافظة، خلال لقائه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية المقدمة للمواطنين، بما يحقق مردودًا إيجابيًا في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

تسريع وتيرة العمل

ولفت محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة، سواء الحكومية وغير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل، موجهًا بتذليل العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتناول اللقاء، مراحل العمل والتنفيذ ومناقشة معوقات العمل والآليات والمحاور والحلول، لتلافي المشكلات، فضلًا عن استعراض نسبة التنفيذ لعدد من المشروعات.

وأوضح محافظ أسيوط، أنّ المتابعة الميدانية مهمة للغاية لمراحل العمل كافة، وفقًا للمعايير الفنية والمواصفات المقررة، بما يتناسب مع انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدًا تقديمه سبل الدعم الممكنة كافة، وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل، ونهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع وفقًا للإمكانات المتاحة.

7 مشروعات بتكلفة 555 مليون جنيه

يُذكر أنّ المشروعات التي تشرف عليها مديرية الاسكان، من بينها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، التي تتضمن «إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية»، تشمل في مرحلتها الحالية، 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب، وسوق عمومية للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة، وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر.

وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترًا، وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب، وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية «الرمان والنباتات الطبية العطرية»، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.